Feuerwehr im Großeinsatz Altes Fachwerkhaus in Menden wird bei Brand schwer beschädigt

Sankt Augustin · Ein Feuer hat in den frühen Morgenstunden am Sonntag das alte Fachwerkhaus an der Siegstraße in Menden schwer beschädigt. Rund 90 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen.