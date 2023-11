Urteil am Amtsgericht in Siegburg Der Dieb zeigte schnell Reue

Mit einer der entwendeten EC-Karten hob der Angeklagte noch am selben Tag in einer Sparkassenfiliale in Menden 285 Euro ab. Das war möglich, weil der Pin-Code zur EC-Karte ebenfalls in der Geldbörse aufbewahrt wurde. Den 52-Jährigen packte offenbar schnell die Reue: Bereits einige Tage später legte seine gesetzliche Betreuerin auf seinen Wunsch und in seinem Namen bei der Polizei ein Geständnis ab. Der Angeklagte selbst rief sein Opfer an und vereinbarte mit ihm eine Wiedergutmachung des Schadens durch Raten.