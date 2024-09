Amtsgericht Siegburg 22-jähriger Rollerfahrer stiehlt Handtaschen in Sankt Augustin

Sankt Augustin/Siegburg · Ein 22-Jähriger stand am Montag in Siegburg vor Gericht. Er soll vergangenes Jahr einen Motorroller gestohlen haben und damit in Sankt Augustin Diebstähle im Vorbeifahren begangen haben.

23.09.2024 , 17:22 Uhr

Ein 22-Jähriger und sein Komplize stahlen in Sankt Augustin Handtaschen und Portmonees. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Paul Kieras