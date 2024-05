Sankt Augustiner soll Freundin mehrach misshandelt haben Gericht rät, die „toxische Beziehung“ zu beenden

Anfang Juni 2023 soll der Angeklagten seiner Freundin während eines Streits ein Mobiltelefon ins Gesicht geworfen haben. Dadurch habe diese ein Hämatom am Zahnfleisch erlitten, und vier Zähne des Oberkiefers seien gelockert gewesen. An einem weiteren Tag hatte er laut Anklage während einer Streitigkeit, mehrfach auf den Kopf und das Gesicht der Geschädigten eingeschlagen, wodurch es zu Schwellungen im Gesicht und am Hinterkopf gekommen sei. Am Abend desselben Tages soll er die Frau und ihr gemeinsames Neugeborenes, in seiner Wohnung in Sankt Augustin eingeschlossen und ihr damit gedroht haben, er würde ihr für den Fall, dass sie fliehe, das Gesicht verätzen beziehungsweise demolieren, sodass man sie nicht wiedererkennen könne.