Gefahrenstellen in Sankt Augustin : Anwohner fordern mehr Sicherheit in Wohngebiet

Sankt Augustin Bürger wünschen sich, dass einige Gefahrenstellen in Menden entschärft werden. Die Verwaltung will jedoch weder Spiegel noch Umlaufgitter installieren.

Der Aufwand wäre überschaubar und eine potenzielle Unfallstelle könnte mit kleineren Maßnahmen sicherer werden. Das dachte sich Thomas Singer und wandte sich im Mai mit seinem Anliegen an die Stadtverwaltung. Er schlug vor, für die Ausfahrt aus der Steinergasse einen Spiegel anzubringen und die Einfahrt in die Straße „An der Hostert“ mit breiteren Absperrbaken oder sogenannten Umlaufgittern sicherer zu machen, weil dann die Zweiradfahrer dort abbremsen müssten. Beide Maßnahmen wurden jetzt von der Stadtverwaltung abgelehnt.

Seit 14 Jahren wohnt Singer in der Steinergasse in Menden und konnte dabei zusehen, wie sich das Wohngebiet füllte. Das führte jedoch auch dazu, dass sich enge und unübersichtliche Stellen mehrten. Insbesondere die Kurve, aus der man vom hinteren Teil der Steinergasse kommend nach rechts abbiegt, ist wegen einer Hecke und dort parkender Autos nicht einsehbar.

Auch Singer ist verärgert. Zunächst habe die Verwaltung überhaupt nicht reagiert und erst bei Nachfragen sei eine Antwort gekommen, sagt er. Und diese könne er so nicht akzeptieren, denn beide vorgeschlagenen Maßnahmen hat die Verwaltung abgelehnt. In dem Schreiben der Verwaltung heißt es, dass Verkehrsspiegel keine Verkehrszeichen im Sinne der Straßenverkehrsordnung seien sondern zur Straßenausstattung zählten.

Zu der Einfahrt in die Straße „Auf dem Hostert“ führt die Verwaltung aus, dass auch mit Umlaufgittern Radfahrer und Fahrer von Kleinkrafträdern die Straße nutzen könnten. Allerdings seien beide „zu äußerster Achtsamkeit verpflichtet“, so die Verwaltung. Bisher habe es an dieser Stelle zudem in den vergangenen drei Jahren keine Verkehrsunfälle gegeben.