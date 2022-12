Bäderlandschaft in Sankt Augustin : Aquajogger fordern feste Badzeiten

Saisoneröffnung in Sankt Augustin : Freibad für Jedermann in Sankt Augustin An Pfingstsamstag startet das Freibad in Sankt Augustin in die Badesaison – mit 23 Grad warmem Wasser, frisch gereinigten Becken und gewarteter Technik. Wie im vergangenen Jahr gibt es aber auch in diesem Jahr Einschränkungen bei der Zahl der Badegäste – allerdings aus einem anderen Grund.