Ausbau der S13 Engpässe auf der A560 werden zu Gefahrenstellen

Autofahrer müssen am Autobahndreieck Sankt Augustin-West vermehrt mit Rückstaus rechnen. Sowohl in Fahrtrichtung Siegburg als auch in Richtung Bonn finden Bauarbeiten statt. Auf der A 560 wurde zwischen der Anschlussstelle Siegburg und dem Dreieck Sankt Augustin-West in Fahrtrichtung Bonn bei einem Verkehrsunfall ein Anpralldämpfer vor einem Brückenpfeiler beschädigt. In dem Bereich steht der linke Fahrstreifen nicht zur Verfügung.