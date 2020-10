Sankt Augustin : Asklepios-Kinderklinik ist spezialisiert auf junge Rheuma-Patienten

Sankt Augustin Die Asklepios Kinderklinik informiert zum Weltrheumatag über Spezialisierungen der Behandlung bei jungen Patienten. Jährlich sind 15.000 Kinder und Jugendliche von Gelenkrheuma betroffen.

Wer an Rheuma denkt, hat gemeinhin ältere Menschen mit Schmerzen in den Gelenken vor Augen. Ein Vorurteil, dass sich hartnäckig hält. Anlässlich des Weltrheumatages informierten die Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin und ihr Förderverein über rheumatische Erkrankungen, die häufig im Kindesalter ihren Ursprung finden. „Wir haben hier im Prinzip jeden Tag einen Rheumatag“, so Prof. Dr. Gerd Horneff, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin, Ärztlicher Direktor der Kinderklinik und Spezialist für Kinder- und Jugendrheumatologie.