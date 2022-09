„Zu Gast auf dem Sofa“ in Sankt Augustin : Auf Spurensuche nach dem Urgroßonkel

Die Autorin Shelly Kupferberg liest in Sankt Augustin aus „Isidor. Ein jüdisches Leben“. Foto: Heike Steinweg/© Diogenes Verlag

Sankt Augustin Shelly Kupferberg suchte nach Spuren ihres Urgroßonkels. Aus dem, was sie fand, entstand „Isidor. Ein jüdisches Leben“. Daraus liest die Autorin in der Veranstaltungsreihe „Zu Gast auf dem Sofa“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Ziech

Shelly Kupferberg hat sich auf Spurensuche gemacht. Gesucht hat sie nach Spuren ihrer Familie, über ihren Urgroßonkel hat die rbb-Moderatorin schließlich ein Buch geschrieben: „Isidor. Ein jüdisches Leben“. Aus diesem Buch liest sie am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in der Veranstaltungsreihe „Zu Gast auf dem Sofa“.

Dr. Isidor Geller hat es geschafft, heißt es in der Verlagsankündigung zum Buch: Er ist Kommerzialrat, Berater des österreichischen Staates, Multimillionär, Opernfreund und Kunstsammler und nach zwei gescheiterten Ehen Liebhaber einer wunderschönen Sängerin. Weit ist der Weg, den er aus dem hintersten, ärmlichsten Winkel Galiziens zurückgelegt hat, vom Schtetl in die obersten Kreise Wiens. Ihm kann keiner etwas anhaben, davon ist Isidor überzeugt. Und schon gar nicht diese vulgären Nationalsozialisten.

Shelly Kupferberg hat nach den Spuren gesucht, die der Selfmade-Aufsteiger hinterlassen hat. Die Suche führte sie von Ostgalizien nach Wien, von Budapest nach Hollywood und Tel Aviv. Gefunden hat sie Familienbriefe, Fotos und alte Dokumente. Aus diesen zeichnet sie das Bild ihres Urgroßonkels, der aus ärmlichen Verhältnissen im Shtetl in Galizien kam und nach Wien auswanderte, wo er aufstieg zu einem Multimillionär, Lebemann und Kommerzialrat. Bis die Nazis ihn 1938 ums Leben brachten. Sie erzählt, wie er das erste Mal in Galizien ins Restaurant ging, von seinen Sonntagsgesellschaften in Wien, seinen Ehen und seiner Liebschaft zu Illona von Haymassy, die später Karriere in Hollywood machen sollte. Viel Materielles blieb von Isidor nicht übrig, bis auf einen Kasten mit Silberbesteck.

Auf der Suche nach den Kunstschätzen

Die Autorin, die selbst in Tel Aviv geboren ist und heute in Berlin lebt, wollte wissen, wie Isidor zu seinem Reichtum gekommen ist. Welche Kunstschätze besaß er, als die Nazis 1938 nach Wien kamen, und wo sind sie geblieben? Und warum erkannte er die Zeichen der Zeit nicht und blieb in der Stadt?

„Was mich beglückt hat beim Schreiben dieses Buches, war, dass ich Menschen, die der Vernichtung preisgegeben waren, eine Erinnerung, eine Geschichte wiedergegeben habe“, sagt die Autorin selbst. „Denn das ist auch etwas, das die Nazis gemacht haben – sie haben Erinnerung vernichtet. Wer hätte an diesen Menschen gedacht, wenn nicht eine Urgroßnichte auf die durchgeknallte Idee gekommen wäre, dem mal nachzuspüren?“

Shelly Kupferberg ist 1974 in Tel Aviv geboren, in Westberlin aufgewachsen und hat Publizistik, Theater- und Musikwissenschaften studiert. Sie ist Journalistin und moderiert für „Deutschlandfunk Kultur“ und „rbb Kultur“ Sendungen zu Kultur und Gesellschaft. Shelly Kupferberg lebt mit ihrer Familie in Berlin.

Die Lesung ist ein Beitrag der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zur interkulturellen Woche des Rhein-Sieg-Kreises und findet in Kooperation mit dem Förderverein der Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“ statt.