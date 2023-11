Ausbildungsmesse #Jobgoals in Niederpleis Wenn Schülerinnen und Schüler auf Unternehmen treffen

„Sankt Augustin hat ein breites Spektrum starker Unternehmen mit besten Ausbildungs- und Karrierechancen zu bieten – von inhabergeführten Handwerksbetrieben, über Start-ups im Bereich IT hin zu Bundespolizei, Forschungs- und Pflegeeinrichtungen“, sagt Max Leitterstorf, Bürgermeister von Sankt Augustin sowie Initiator und Schirmherr der Messe. Mit der Messe #Jobgoals würden sie alle dabei unterstützt, die Fachkräfte von morgen zu finden. Denn auch in Zukunft braucht es in Sankt Augustin qualifizierte Fachkräfte im Erziehungswesen, im Handwerk, in der Informationstechnologie und anderen Branchen.