Lebensraum Kirche : Ausstellung rund um den Tod in der Huma Shoppingwelt

Sankt Augustin Im Pop-up-Store des Lebensraum Kirche in der Huma Shoppingwelt gibt es aktuell eine Ausstellung rund um das Thema Sterben, Tod und Auferstehung. Nicht nur religiöse Menschen fühlen sich von dem Angebot angesprochen.

Leihsarg in Jerusalem

Direkt vor dem Sarg befindet sich als weitere Einladung zum Mitmachen ein schwarzes Puzzle, auf dem einige Besucher mit weißer Kreide bereits Worte wie „Angst”, „Krankheit”, „Schmerzen”, aber auch „Misstrauen”, „Hetze”, „bodenlose Enttäuschung” oder „fehlende Gerechtigkeit” als Assoziationen mit dem Tod geschrieben haben. An anderen Stationen, wie zum Beispiel dem Säulenwald oder an der Schaufensterwand gibt es anschauliche Informationen. Dort kann man echte hölzerne Grabkreuze anschauen, über verschiedene Beerdigungsformen lesen, Traueranzeigen betrachten und über die Vorstellungen, Bräuche und Rituale zum Tod in anderen Religionen nachlesen. „Ich war einmal in Jerusalem unterwegs, und da gab’s den Leihsarg”, berichtet Tannebaum von einer persönlichen Erfahrung mit dem Umgang in einer anderen religiösen Kultur. In grün-weißer Bemalung habe es einen Sarg gegeben, in dem die Toten zur Grabstätte gebracht worden seien. „Der Sarg hat dort praktische Gründe: Der Leichnam beginnt irgendwann zu zerfallen – gerade in heißeren Regionen kann das schnell gehen – und dann braucht es ein Transportmittel, um den Toten sicher zur Grabstätte bringen zu können”, erklärt er.