Buchhandlungspreis 2020 : Auszeichnung für die Bücherstube Sankt Augustin

Die Freude bei Karl-Heinz Matheis und seinem Team ist groß. Die Bücherstube in Sankt Augustin darf sich erneut über einen Preis freuen: Bereits zum dritten Mal ist sie mit dem deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. „Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung. Auch die Mitarbeiter freuen sich sehr“, sagt der Geschäftsführer. „Und die Kunden freuen sich mit.“ So habe etwa eine Kundin dem Team sogar einen großen Kuchen vorbeigebracht.

Gütesiegel für besonders engagierte, inhabergeführte Buchhandlungen

„Sie müssen eine richtige Mappe einreichen“, sagt Matheis. Dabei werde eine ganze Reihe von Merkmalen begutachtet. So spiele es etwa eine Rolle, ob Bücher bei den Verlagen direkt oder lediglich im Buchgroßhandel bestellt würden. Und was macht die Bücherstube so besonders?

Lesetüten für Erstklässler

Dazu gehören laut Matheis die vielen Veranstaltungen, die sie mit der Hochschule, in der Stadtbücherei oder in der Buchhandlung anbiete. „Auch wenn dieses Jahr wegen Corona leider gar nichts ist.“ Die Bücherstube verschicke aber auch Lesetüten für die Erstklässler an die Schulen. „Wir machen das aus Überzeugung. Wir finden, dass das wichtig ist und es macht auch Spaß“, sagt der Geschäftsführer, der nach eigener Aussage bisher gut durch die Krise gekommen ist. „Es ist toll, wie uns die Leute unterstützt haben.“ Dafür möchte er nun etwas zurückgeben. So sollen die Sankt Augustiner Schulen nun Bücherpakete im Wert von 250 Euro erhalten. Matheis: „Das geht dann an die Kinder, die von der Krise ja auch betroffen waren.“