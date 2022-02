In Sankt Augustin Kind erfasst : Autofahrer muss nach Unfall Schmerzensgeld an Sechsjährige zahlen

Einem Autofahrer, der jetzt in Siegburg vor Gericht stand, wurde vorgeworfen, im Oktober 2021 in Sankt Augustin einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Er soll ein Mädchen an einem Zebrastreifen angefahren haben (Symbolfoto). Foto: DPA

Sankt Augustin/Siegburg Ein 22-Jähriger soll in Sankt Augustin ein sechsjähriges Mädchen angefahren haben, als es einen Zebrastreifen überquerte. Nun musste er sich dafür vor Gericht verantworten. Das Gericht stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage vorläufig ein.

Ein 22-jähriger Angeklagter stand jetzt vor dem Amtsgericht Siegburg. Er musste sich wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Jugendgericht als Jugendschutzgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, im Oktober 2021 in Sankt Augustin einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Er soll ein sechsjähriges Mädchen angefahren haben, als es einen Zebrastreifen überquerte. Das Kind wurde nicht verletzt. Es sei nur erschrocken gewesen, erklärte Richterin Kristin Stilz, die das ärztliche Attest verlas. In dem tauchte auch nicht die Feststellung einer Beule am Hinterkopf des Kindes auf, wie im polizeilichen Protokoll vermerkt war.

In Absprache mit der Staatsanwältin bot sie dem Angeklagten an, das Verfahren gegen eine Zahlung von je 300 Euro als Geldbuße an eine gemeinnützige Institution und als Schmerzensgeld an das Kind vorläufig einzustellen. Der nicht vorbestrafte Mann stimmte dem Vorschlag des Gerichts zu.