Unfall in Sankt Augustin : Autofahrer überschlägt sich und landet auf dem Dach

Sankt Augustin Ein 19-Jähriger hat sich am Dienstagabend in Sankt Augustin mit seinem Wagen überschlagen. Ersten Informationen der Polizei zufolge soll er einem Fußgänger ausgewichen sein, der die Straße überquerte.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Einsteinstraße in Sankt Augustin mit seinem Wagen überschlagen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Nach ersten Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 22.30 Uhr stadteinwärts unterwegs und soll einem Fußgänger ausgewichen sein, der die Straße überquerte. Dabei soll er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, woraufhin sich dieses überschlug. Das Auto fuhr über den Bürgersteig, durchbrach eine Böschung und kam schließlich auf dem Dach zum Stehen.

Rettungskräfte kümmerten sich um den 19-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch ein 25-Jähriger, der die Straße überquert haben soll, wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Ebenso kümmerte sich dieser um einen dritten Mann. Dieser wollte nach dem Unfall helfen und kletterte dazu über einen Zaun, um zur Unfallstelle zu kommen. Dabei verletzte er sich den Angaben zufolge an der Hand. Das Auto hat einen Totalschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.