Zu Gast auf dem Sofa : Lesung von „Der vergessliche Riese“ in Sankt Augustin

Autor David Wagner liest am 25. April in Sankt Augustin aus seinem Buch „Der vergessliche Riese“. Foto: Linda Rosa Saal

Sankt Augustin „Der vergessliche Riese“ hat David Wagner das Buch genannt, in dem er über die Demenz seines Vaters schreibt. Der Autor, der aus der Region stammt, liest daraus in der Reihe „Zu Gast auf dem Sofa“ in Sankt Augustin.



David Wagner gibt seinem Vater Raum und Zeit. Die Zeit, die auch sein dementer Vater braucht, um sich immer wieder zu orientieren. Der aus Andernach stammende Autor hat aufgeschrieben, wie er sich in der Krankheit seinem Vater nähert und er ihm schließlich doch entgleitet. In „Der vergessliche Riese“ lässt er seinen Vater geduldig immer wieder dieselben Fragen stellen, wie ein roter Faden zieht sich das von seinem Vater oft benutztes Zitat seiner Tante durch: „Die Dublanys sind sehr intelligent, im Alter aber werden sie alle blöd“, lässt er auch in der Demenz noch eine gewisse Selbstironie erkennen. „Ich muss ja schwer auszuhalten sein“, das ist ein weiterer Satz, den der alte Mann immer wieder benutzt – das Buch beginnt mit dem Tod seiner zweiten Frau.

Geduld und Zurückhaltung prägen den literarischen Umgang Wagners mit seinem Vater, nur an wenigen Stellen schimmert durch, dass das Verhältnis zu seinem Vater nicht immer so einfach war, nur selten lässt er auch eigene Emotionen erkennen. Sparsam beschreibt er das Fortschreiten der Krankheit, wie sein Vater zunächst noch allein in seinem Haus in Meckenheim lebt, dann mit der Hilfe einer Haushaltskraft, schließlich seinen Umzug in eine Seniorenresidenz nach Bad Godesberg.

Reise auch durch die Region

David Wagner besucht seinen Vater immer wieder, kommt aus Berlin oder Istanbul, bringt einige Male auch seine Tochter mit. Dabei reist er mit den Leserinnen und Lesern nicht nur durch die Demenz seines Vaters, er nimmt sie auch mit an verschiedene Stationen in der Region: das Weihnachtsessen auf dem China-Schiff am Beueler Rheinufer, den Sommertag am Laacher See, den britischen Händler in Meckenheim. Immer wieder zieht es ihn auch mit seinem Vater in die Heimat seiner Kindheit, nach Andernach. Völlig autobiografisch will er sein Buch dennoch nicht verstanden wissen, das eigene Erleben dient ihm als Rohstoff für seine Literatur.

Der Autor wurde 1971 in Andernach geboren und lebt in Berlin. 2013 wurde ihm für sein Buch „Leben“ der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, 2014 erhielt er den Kranichsteiner Literaturpreis und war erster „Friedrich-Dürrenmatt-Gastprofessor für Weltliteratur“ an der Universität Bern. „Der vergessliche Riese“ brachte ihm 2019 den Bayerischen Buchpreis und eine Platzierung auf der Shortlist für den Wilhelm Raabe-Literaturpreis ein.