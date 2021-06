Flugplatz in Hangelar : Autorennszene dreht Videoaufnahmen auf der Landebahn

Flugplatz in Hangelar

Da staunten zufällige Besucher nicht schlecht: Am Samstagabend fanden Autorennen auf der Landebahn des Flughafens in Hangelar statt. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Ungewöhnliche Autorennszenen konnten Besucher am Samstagabend auf der Landebahn des Flugplatzes in Hangelar beobachten. Doch Befürchtungen, dass es sich um ein Treffen der Poserszene handelte, waren unbegründet.

Röhrende Motoren, quietschende Reifen: Die Zaungäste rätselten am Samstagabend über die Automarken, die da in der untergehenden Sonne auf der Start- und Landebahn des Verkehrslandesplatzes Hangelar über die Piste rasten. Ein Besucher war sicher, einen Lamborghini, einen Porsche und einen Jeep erkannt zu haben. In wechselnden Kombinationen lieferten sie sich Rennen, auch ein Motorradfahrer war beteiligt.