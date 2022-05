Notfall in Sankt Augustin-Niederpleis : Backstation im REWE-Gebäude steht in Flammen

Symbolbild. Foto: dpa/Robert Michael

Niederpleis In Sankt Augustin-Niederpleis steht die Backstation des Supermarktes REWE in Flammen. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am späten Mittwochabend hat die Backstation des REWE in Sankt Augustin-Niederpleis in der Schulstraße Feuer gefangen. Wie das Feuer entstanden ist, sei noch unklar. Wegen starker Rauchentwicklung ist die Alarmstufe erhöht worden, ein Brandgeschehen im Gebäude ist wahrscheinlich. Aktuell wird der Brandherd noch gesucht.

Neben dem aktuell noch laufendem Einsatz beim Waldbrand in Euskirchen ist dies schon der zweite Großeinsatz der Feuerwehr heute.