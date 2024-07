Bäckermeister aus Sankt Augustin „Wenn ich Teig mache, ist das Gefühlssache“

Sankt Augustin · Stephan Profittlich ist Bäcker, seit er denken kann. Heute betreibt der 71-Jährige vier Bäckereien im Rhein-Sieg-Kreis, in denen er traditionell gefertigte Brötchen und Brote verkauft. Er verrät, was sein Geheimnis ist, und wann es auch für ihn Zeit ist, in den Ruhestand zu gehen.

Stephan Profittlich prüft die Brötchen-Teiglinge vor dem Aufbacken im Ofen. Foto: Paul Kieras

Von Paul Kieras