Bäderlandschaft in Sankt Augustin : Bäderkommission wirbt für Sanierung und Neubau

Sankt Augustin Die eigens gegründete Bäderkommission hat sich festgelegt: Das Hallenbad Niederpleis und das Sankt Augustiner Freibad sollen umfangreich saniert und zudem auf dem Freibadgelände ein zusätzliches Hallenbad gebaut werden. Ob es so kommt, entscheidet die Politik.

Klotzen und nicht kleckern, will die Sankt Augustiner Verwaltung in puncto Bäderlandschaft. Laut Bürgermeister Max Leitterstorf sei jetzt die beste Gelegenheit, Geld in die Hand zu nehmen. „Wir müssen uns derzeit mit einem krassen Investitionsrückstau beschäftigen“, sagte er mit Blick auf die sanierungsbedürftigen Bäder, die alle in den 1970iger Jahren gebaut wurden. Die Bäderkommission hat eine Empfehlung erarbeitet, in die auch Anregungen einer Bürgerinfo einflossen, und plädiert nun für eine dezentrale Lösung. „Variante C“ sieht die Sanierungen des Hallenbades in Niederpleis und des Freibades sowie einen Hallenbadneubau neben dem Freibad vor. Den Entschluss soll am Mittwochabend, ab 18 Uhr der Kultur- Sport-und Freizeitausschuss fassen.