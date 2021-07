Feuerwehreinsatz bei Menden : Bremsen eines Güterzuges fangen Feuer

Menden Brennende Bremsen eines Güterzuges haben am Samstagabend zu einem Feuerwehreinsatz bei Menden auf der Bahnstrecke in Richtung Köln geführt.

In Brand geratene Bremsen eines Güterzuges haben am Samstagabend die Feuerwehr in Menden auf den Plan gerufen. Ein Anwohner hatte gesehen, wie gegen 21.20 Uhr der Zug auf der Bahnstrecke von Koblenz in Richtung Köln direkt neben seinem Haus eine Rauchwolke hinter sich hergezogen hatte und dann stoppte.