Behördenleiterwechsel : Barbara Heuser ist neue Chefin der Bundespolizei in Hangelar

Sankt Augustin Behördenleiterwechsel bei der Bundespolizei in Hangelar: Der bisherige Präsident Andreas Jung ist offiziell in den Ruhestand verabschiedet und die neue Behördenleiterin Barbara Heuser ins Amt eingeführt worden.

Barbara Heuser kennt die Bundespolizei in Hangelar gut. Die 52-jährige Volljuristin trat 2002 ihren Posten als stellvertretende Leiterin der Gefahrenabwehr in Sankt Augustin an, als der Standort noch „Grenzschutzpräsidium West“ hieß. Über verschiedene Etappen beim Bundesinnenministerium kehrte sie 2011 wieder nach Sankt Augustin zurück, diesmal als Leiterin der Gefahrenabwehr, ab 2016 war sie Vizepräsidentin der Bundespolizeidirektion und nach einem kurzen Zwischenspiel in Koblenz seit Freitag Präsidentin. Kein Wunder also, dass Heuser in ihrer Ansprache am Freitag beim feierlichen Behördenleiterwechsel im Hangar der Fliegerstaffel betonte, dass sie innerhalb der Behörde und im Land NRW gut vernetzt sei.