Thekenbetrieb in Sankt Augustin : Wie die Blütezeit der Kneipen in den Achtzigern zu Ende ging

Zeitreise: das „Haus Lichtenberg“ in der Zeit zwischen den Jahren 1935 und 1940. Foto: Archiv Stadt Sankt Augustin

Sankt Augustin Ab den 1960er Jahren hatten Kneipen in Menden Hochkonjunktur – doch die Blütezeit endete in den Achtzigern. Heute haben die meisten Bierkneipen in Sankt Augustin den Thekenbetrieb eingestellt. Auf den Spuren vergangener Geselligkeit.