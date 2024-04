Rathausallee in Sankt Augustin: Linien 508 und 540 Neue Bushaltestellen sollen auch den Verkehrsfluss verbessern

Während der bereits vorhandene Haltepunkt „Mendener Brücke“ bald barrierefrei umgebaut werden soll, entstand bereits jetzt an der Rathausallee in der Nähe des Seniorenheims eine nagelneue, barrierefreie Bushaltestelle, die ab dem nächsten Fahrplanwechsel in Betrieb genommen wird. In Niederpleis wurde die vorhandene Bushaltestelle an der Feuerwache durch einen neuen, barrierefreien Haltepunkt an der Schulstraße vor dem Ärztehaus ersetzt, der bereits angefahren wird.