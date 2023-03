Wegen Hochwasser in Buisdorf und Niederpleis : Bauhof sperrt Weg zur Sieg

Sankt Augustin Durch das aktuelle Hochwasser kann der Weg entlang der Sieg in Buisdorf und Niederpleis auf Sankt Augustiner Seite derzeit nicht genutzt werden. Aus Sicherheitsgründen hat der Bauhof der Stadt Sankt Augustin daher die Zuwegungen gesperrt.

Die Beschäftigen des Bauhofs haben die Absperrungen in Buisdorf und Niederpleis bereits errichtet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pegelstände ist davon auszugehen, dass im auch der Bereich in Menden und Meindorf gesperrt werden muss. In Menden betrug der Pegelstand der Sieg am Freitagnachmittag laut Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) bereits 2,49 Meter. Es wird davor gewarnt, die Sperrungen zu umgehen oder zu umfahren.