Marodes Bauwerk in Sankt Augustin : Sondersitzung zur Unterführung am Narzissenweg in Mülldorf

Sondersitzung zur Unterführung am Narzissenweg in Mülldorf

Marodes Bauwerk in Sankt Augustin

Am Narzissenweg in Mülldorf: Zuletzt hatte es immer wieder Nachfragen zum Antrag der Verwaltung gegeben, die Unterführung ersatzlos zu verfüllen. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Zur Unterführung unter der Stadtbahnlinie 66 am Narzissenweg in Mülldorf ist nun eine Sondersitzung geplant. Die Politik sieht zu viele offene Fragen für die Entscheidung einer ersatzlosen Verfüllung des maroden Bauwerks.

Die Diskussionen um einen ersatzlosen Abriss oder einen Neubau der maroden Unterführung unter der Stadtbahnlinie 66 am Narzissenweg in Mülldorf reißen nicht ab. Die ursprünglich für die Sitzung des Mobilitätsausschusses am Mittwochabend geplante Entscheidung, die ursprünglich bereits im November und dann im Dezember hätte gefällt werden sollen, wird erneut vertagt. Die CDU-Fraktion hat die Einberufung einer Sondersitzung des Mobilitätsausschusses beantragt, um der wichtigen Grundsatzentscheidung und der bislang widersprüchlichen Informationslage ausreichend Zeit einräumen zu können. Die Öffentlichkeit solle die Möglichkeit erhalten, den sehr komplexen Prozess der Entscheidungsfindung nachzuvollziehen.