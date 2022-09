Katastrophenschutz der Feuerwehr : So bereitet sich Sankt Augustin auf einen Stromausfall vor

Wichtig für die Kommunikation bei einem Stromausfall: das Satellitentelefon der Feuer Sankt Augustin. Foto: Ralf Klodt

Sankt Augustin Die Stadt Sankt Augustin ist für Notfälle gerüstet. Am Donnerstag präsentierte die Feuerwehr, wie sie den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt bei einem flächendeckenden Stromausfall helfen kann.



Von Andrea Zieh

„Wir sind startklar“, fasste Herbert Maur, der Leiter der Feuerwehr in Sankt Augustin, am Donnerstag die Vorbereitungen der Stadt auf mögliche Katastrophenfälle zusammen. An einem der insgesamt sieben KAT-Leuchttürme erläuterte er gemeinsam mit dem Sankt Augustiner Bürgermeister Max Leitterstorf, was beispielsweise bei einem flächendeckenden Stromausfall möglich ist.

Sieben mobile Diesel-Generatoren sollen dann dafür sorgen, dass zumindest die Notfallversorgung gewährleistet ist. Stationiert sind sie an den sechs Feuerwehrhäusern in Sankt Augustin, einer kann mobil eingesetzt werden. Drei bis zehn Tage, so Maur, könnte das jeweilige Feuerwehrhaus so mit Strom versorgt werden. Der werde im Notfall benötigt, um Notrufe abzusetzen, Babymilch aufzuwärmen oder auch einfach, um sich kurz aufzuwärmen. Der Leuchtturm ist im Fall der Fälle für Bürgerinnen und Bürger aber auch der richtige Anlaufpunkt, um zu erfahren, was passiert ist. „Auch wenn die Antwort durchaus sein kann, dass wir es auch nicht wissen“, so der Feuerwehrchef.

Lautsprecherwagen für weiter entfernte Orte

Aber auch die Sankt Augustiner, die kein Feuerwehrhaus in unmittelbarer Nähe haben – wie in Birlinghoven – werden im Notfall informiert. Dafür sind Wagen des Ordnungsamts mit sogenannten Mobila-Sirenen ausgestattet. Die geben nicht nur einen Warnton von sich, sondern informieren über voreingestellte Lautsprecherdurchsagen auch darüber, was passiert ist.

Besonderen Wert hat die Stadt darauf gelegt, die Kommunikation jederzeit sicherzustellen. „Schließlich haben wir im vergangenen Jahr gesehen, wie wichtig das ist.“ Während der Flutkatastrophe an der Ahr und im Vorgebirge war die Kommunikation der Leitstelle mit den Rettungskräften vor Ort zeitweise komplett zusammengebrochen.

Dennis Schwellenbach von der Sankt Augustiner Feuerwehr erläutert den mobilen Stromerzeuger. Foto: Ralf Klodt

Autarke Sirenen sollen im Ernstfall die Bevölkerung warnen. Autark bedeutet: Sie sind von der allgemeinen Stromversorgung unabhängig und beziehen ihre Energie aus Solarzellen – tagsüber direkt und nachts über den Akku, den die Solarzellen speisen. Zwölf autarke Sirenen hat die Stadt bestellt und wartet derzeit auf die Lieferung.

Akku-gestützter Solarbetrieb soll auch die Kommunikation der Feuerwehren untereinander und mit den Rettungsdiensten sicherstellen. Für den Fall, dass die Netze in der Region zusammenbrechen, stehen außerdem Satellitentelefone zur Verfügung, die über das Internet in anderen Ländern Verbindung herstellen.

Neben Strom und Kommunikation verfügen die Leuchttürme über Elektroheizungen, Wasserkocher, Einkoch- und Heißgetränkeautomate, Decken, Tische und Sitzmöglichkeiten. Neben normalen Steckdosen können die Sankt Augustiner dort im Notfall auch USB-Schnittstellen nutzen. „Wir wissen ja, dass es für viele Menschen schlimm ist, wenn sie ihr Handy nicht mehr nutzen können“, sagt Maur, weist aber auch darauf hin, dass das natürlich nur sinnvoll sei, solange das Mobilfunknetz intakt bleibe.

1000 Liter Trinkwasser stehen bereit

1000 Liter Trinkwasser stehen dort ebenfalls bereit. Drei Monate, erläutert Maur, bleibe das Wasser in dem dunklen Behälter keimfrei, anschließend müsse es behandelt werden. „Aber wir kochen das Wasser natürlich trotzdem ab, wenn wir es benutzen.“

Die Frage, wie es weitergehen könne, wenn der Strom länger als zehn Tage ausfalle, kann er derzeit noch nicht beantworten. „Aber wir arbeiten auch dafür an Konzepten.“ Nach zehn Tagen einer Katastrophe gehe die Verantwortung außerdem an den Rhein-Sieg-Kreis. Dann müsse die Kreis-Koordinierungsgruppe die Versorgung steuern.

Bereits im März hat die Stadt Sankt Augustin mit den Vorbereitungen auf einen möglichen Notfall begonnen. Rat und Stadtverwaltung stellten dafür kurzfristig 300.000 Euro bereit. Ein flächendeckender Stromausfall ist allerdings nur eins der möglichen Szenarien. Die Stadt nennt außerdem anhaltende Ausfälle der Gasversorgung oder anderer Energieträger, Hochwasser- und andere Starkregenereignisse und weitere, großräumige Schadensereignisse.

Maur macht darauf aufmerksam, dass auch die Bürgerinnen und Bürger selbst vorsorgen sollten. Dazu gehöre nicht nur ein Vorrat an haltbaren Lebensmitteln und Trinkwasser, sondern ebenso ein Radio, das sich mit Batterien betreiben lässt. Nur so sei sichergestellt, dass sie sich auch im Notfall informieren könnten.

„Unsere KAT-Leuchttürme sind für die Bevölkerung im Ernstfall wichtige Anlaufpunkte“, sagt Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf. Bereits die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr habe gezeigt, wie wichtig die Vorbereitung auf verschiedene Szenarien sei. „Für den kommenden Winter gilt: Ziel ist, dass unter anderem durch die Energiesparmaßnahmen ein Strom- oder Gasausfall verhindert wird. Wenn es aber dazu kommen sollte, dann werden unsere KAT-Leuchttürme vorbereitet sein“, so Leitterstorf.