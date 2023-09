Stadt beantragt Förderung Das ist der Stand beim Skatepark in Sankt Augustin

In der Juni-Sitzung des Jugendhilfeausschusses hatte das Planungsbüro „Populär“ von Bernd Fröhner, ehemaliger Vizeweltmeister im BMX-Freestyle, bereits einen ersten Planungsentwurf vorgestellt. Hier hatte das Planungsbüro auch die Anregungen der Skaterinnen und Skater aus dem Beteiligungsverfahren im Frühjahr mit aufgenommen. Wünsche hatten die Skater vor allem in Hinblick darauf geäußert, dass sie Skatefläche für unterschiedliche Rollsportgeräte und Menschen mit verschiedenen Erfahrungswerten nutzbar sei. Das wird das Planungsbüro durch viele Fahrlinien und eine Vielzahl von Rampenhöhen und -neigungen sowie Möglichkeiten zum Grinden sicherstellen. Mit Grinden ist das Rutschen mit dem Skateboard, zum Beispiel auf einer Kante gemeint. Die angefragte Entwässerung der kompletten Skateanlage erfolgt laut „Populär“ standardmäßig über den Einbau eines 1,5-Prozent Gefälles in der Querrichtung. Der letzte Beteiligungsworkshop hatte Anfang August stattgefunden. Auch die hier geäußerten Anregungen nahm das Planungsbüro auf, sofern sie den Experten sinnvoll erschienen. „Wir waren mit der Planung schon sehr nah an dem, was gewünscht war. Im letzten Partizipationsworkshop wurden nur noch kleine Anmerkungen gemacht“, sagt Fröhner.