Gebühren während der Pandemie : Beschwerden über Kita-Beiträge halten an

Sankt Augustin/ Hennef Sankt Augustin und Hennef warten auf eine abschließende Entscheidung des Landes zur Kostenübernahme bei den Eltern-Beiträgen. Da sich beide Städte in der Haushaltssicherung befinden, sind kommunale Zuschüsse schwierig. Ein Bürger zog jetzt Konsequenzen.

Bürger startet Online-Petition

Die Beschwerden der Eltern über die Kita-Gebühren, die sie gezahlt haben, obwohl die Kinder einen großen Teil der Zeit zu Hause verbringen mussten, enden in Sankt Augustin und Hennef deshalb nicht, sondern richten sich weiter an die jeweilige Stadt. Während Hennefs Bürgermeister Mario Dahm beschlossen hat, per Dringlichkeitsentscheidung die Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli nicht einzuziehen und sie mit den bereits bezahlten Beiträgen aus den Monaten Februar und März zu verrechnen, spricht sich die Stadt Sankt Augustin gemeinsam mit den Ratsfraktionen, der Stadtschulpflegschaft und dem Jugendamtselternbeirat die Landesregierung per Resolution für die anteilsmäßige Rückerstattung beziehungsweise Aussetzung der Elternbeiträge aus. Der Sankt Augustiner Torsten Tillmann hat überdies in der vergangenen Woche unter dem Motto „Keine Leistung-kein Beitrag“ unter https://www.openpetition.de/petition/online/rueckerstattung-der-ogs-kita-beitraege-bei-ausbleibender-leistung-in-sankt-augustin-ab-februar-2021 eine Online Petition gestartet, die bereits knapp 300 Unterstützer fand.