Zu Gast auf dem Sofa Bestsellerautorin liest über die Entstehung des Ich

Autorin Andrea Wulf hat selbst einen erzählenswerten Lebenslauf. Geboren in Indien, aufgewachsen in Deutschland, lebt sie heute in London und schreibt selbst in Englisch. Sie ist mit etlichen internationalen Preisen ausgestattet. Ihr Bestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ wurde in 27 Sprachen übersetzt. Ihr Alleinstellungsmerkmal: Ihr Schreibstil steht in der angelsächsischen Tradition, ihre Sujets kreisen um die deutsche Geistesgeschichte.