Goldschmuck und Bargeld gestohlen : Vermeintliche Wunderheilerin betrügt Seniorin in Sankt Augustin

Sankt Augustin Mit einer skurrilen Masche hat eine unbekannte Frau eine Seniorin aus Sankt Augustin betrogen. Die Frau gab sich als Wunderheilerin aus und ließ vor den Augen der Seniorin vermeintlich schwarzen Rauch aus einem Ei aufsteigen.

Eine 71-jährige Frau ist in Sankt Augustin Opfer einer skurrilen Betrugsmasche geworden und um Schmuck und Bargeld betrogen worden. In der Aura der 71-Jährigen habe sie lesen können, dass deren ältester Sohn noch bis Ende Juni sterben würde, gab eine Betrügerin vor, die die Seniorin am vergangenen Mittwoch ansprach. Die Betrügerin sprach die ältere Frau gegen 12 Uhr am Mittag an, als diese gerade auf dem Heimweg von ihrem Einkauf an den Südarkaden war.