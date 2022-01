Polizei stellt mutmaßliche Täter : Betrüger im Rhein-Sieg-Kreis baten Opfer um Tankfüllung

Die mutmaßlichen Täter haben ihr Opfer um eine 50 Euro teure Tankfüllung betrogen. Foto: dpa/Carsten Koall

Ein Bonner ist in Sankt Augustin von einem Anhalter um eine Tankfüllung und um Bargeld betrogen worden. Als ihm der Betrug auffiel, warnte er ein weiteres Opfer und verständigte die Polizei.



Ein 33-jähriger Bonner ist am Dienstagnachmittag in Sankt Augustin im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße/Pleistalstraße mit seinem Auto von einem 23- Jährigen per Anhaltezeichen zum Stehen gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, bat der junge Mann den Bonner um Geld, da er angeblich eine Tankfüllung benötigte, um nach München zu seiner kranken Frau fahren zu können.

Nachdem sein Opfer dem 23-Jährigen bereits zehn Euro Bargeld gegeben hatte, fuhr er mit ihm zu einer Tankstelle an der Alten Heerstraße in Sankt Augustin. Dort bezahlte der 33-Jährige eine Tankfüllung in Höhe von 50 Euro. Der Betrüger versicherte ihm, das Geld zurückzuzahlen und hinterließ ihm eine Handynummer.

Kurze Zeit später sah der Bonner den 23-Jährigen mit seinem 42-jährigen mutmaßlichen Mittäter an demselben Kreisverkehr. Sie hatten dort einen weiteren Mann angehalten und sprachen mit ihm. Daraufhin wurde dem Bonner bewusst, dass er betrogen wurde und er warnte das potenzielle neue Opfer sofort.

Die Verdächtigen flüchteten, konnten aber von der verständigten Polizei an einer Tankstelle in Lohmar in ihrem schwarzen BWM mit ausländischem Kennzeichen angehalten und kontrolliert werden. Das Bargeld konnte bei den beiden Verdächtigen nicht mehr aufgefunden werden. Auch eine Durchsuchung des Fahrzeugs verlief erfolglos, so die Polizei. Gegen die beiden Männer wird wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt.

(gso)