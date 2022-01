Prozessauftakt vor dem Bonner Landgericht : Betrugsprozess startet mit wenigen Angeklagten

Bonn/Sankt Augustin Eine Bande von falschen Teppichhändlern soll unter anderem in Sankt Augustin Senioren um hohe Summen betrogen haben. Jetzt müssen sich fünf Angeklagte vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Von den fünf Angeklagten waren nur zwei zum Prozessauftakt erschienen. Vor dem Bonner Landgericht hat am Donnerstagmorgen das Verfahren gegen eine mutmaßliche Bande von Betrügern begonnen. Die Männer im Alter zwischen 32 und 72 Jahren – unter ihnen zwei Brüder mit ihrem Vater – sollen als falsche Teppichhändler in wechselnder Beteiligung Senioren jeweils um höhere fünfstellige Summen betrogen haben. Die Angeklagten sind Teil einer größeren Gruppe, deren elf Mitglieder im vergangenen Herbst in einer Polizeiaktion in Köln, Frankfurt und im Rhein-Erft-Kreis verhaftet worden waren. Die fünf Männer sind derzeit haftverschont, von mangelndem Willen vor Gericht zu erscheinen, geht aber nicht einmal der Staatsanwalt aus.