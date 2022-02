Motorradfahrer in der Bundespolizei : Wieder kein Biker-Camp in Sankt Augustin

Sankt Augustin Das jährliche Biker-Treffen in Sankt Augustin fällt auch in diesem Sommer das traditionelle Bikercamp aus - allerdings nicht nur pandemiebedingt.

2019 war für die „Biker in der Bundespolizei“ die Welt noch in Ordnung. Wie jedes Jahr rollten hunderte Motorradfahrer auf Einladung der Interessengemeinschaft, die das alljährliche Treffen seit 2003 organisiert, durch Sankt Augustin. Sie nahmen am traditionellen Korso sowie am gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche Sankt Martinus in Niederpleis teil und campierten während des Wochenendes auf dem Gelände des Hangelarer Flugplatzes. Nachdem Corona bereits in den vergangenen beiden Jahren den engagierten Motorradfahrern einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, fällt auch in diesem Sommer das traditionelle Bikercamp aus.