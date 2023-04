Engagement in Sankt Augustin Biker helfen dem Frauenhaus

Der Förderverein des Chapters, also der lokalen Sankt Augustiner Gruppe der Biker in der Bundespolizei, veranstaltet seit Jahren Bikertreffen, Korsos, Gottesdienste und Camps, um sein Spendenziel zu erreichen. Er ist bereits mitten in den Vorbereitungen für die aktuelle Veranstaltung. Die Biker haben einen Flyer entworfen und Kontakte geknüpft. Sie hoffen, mit Spendenaufrufen vor allem in der Geschäftswelt auf offene Ohren zu stoßen. Die Motorradfahrer laden am 3. Juni zum 15. Biker-Treffen am Schützenhaus in Sankt Augustin-Hangelar ein. „Ein Bikergottesdienst, geführte Tagestouren in kleinen Gruppen, Gegrilltes und Gezapftes sowie zwei Livebands werden für beste Unterhaltung und hoffentlich auch große Spendenbereitschaft sorgen. Mit einem Betrag von rund 6000 Euro würden wir unser Spendenziel erreichen“, heißt es.