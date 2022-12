Baugenehmigung fehlt : Arbeiten für Biotop in Sankt Augustin gestoppt

Sankt Augustin Erste Ausgrabungen für ein Feuchtbiotop neben dem geplanten Gründerpark auf dem Butterberg in Sankt Augustin haben schon stattgefunden. Für die brauchte es keine Genehmigung, sagt Biologe Andreas Fey. Das sieht die Stadt anders und untersagte ihm die weiteren Arbeiten.

Anfang November hat Andreas Fey mit den Arbeiten für sein Feuchtbiotop, das er neben dem geplanten Wissenschafts- und Gründerpark auf dem Butterberg in Sankt Augustin plant, begonnen. Bagger haben einen ersten Biotopteich ausgeschachtet, zudem hat es Brunnenbohrungen gegeben. Inzwischen ruhen die Arbeiten. Die Stadt Sankt Augustin habe ihm diese wegen einer fehlenden Baugenehmigung per Ordnungsverfügung untersagt, so Fey. Einen Schritt, den der Biologe nicht nachvollziehen kann. Der erste Teil seines Projektes sei gemessen an Größe und Volumen nach NRW-Bauordnung genehmigungsfrei, sagt er. Deswegen hat er jetzt vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen die Ordnungsverfügung geklagt.