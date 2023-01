Anklage vor dem Landgericht Bonn : 60-Jähriger aus Sankt Augustin soll seine Enkelin missbraucht haben

Sankt Augustin/Bonn Sexueller Missbrauch an seiner Enkelin lautet einer der Anklagepunkte, für die sich ein 60-Jähriger nun vor dem Bonner Landgericht verantworten muss. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Das zweite Datum ist der Tag, an dem die mittlerweile 13-jährige Schülerin ein „Geheimnis“ mit ihrer Mutter geteilt haben soll. Für die schockierte Frau, die ihre drei Kinder bis dahin mit der Unterstützung des in derselben Wohnung lebenden Großvaters erzogen hatte, muss ob der Schilderungen ihrer Tochter eine Welt zusammengebrochen sein. Mutter und Kind wandten sich an die Polizei, die zu einer umgehenden gynäkologische Untersuchung riet.