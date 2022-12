Bonner Landgericht : Angeklagter erfindet eine tödliche Krebserkrankung

Frauenhäuser in Bonn und der Region : „Häusliche Gewalt kann jede Frau treffen“ Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 115.000 Frauen Opfer von Gewalt. Doch seit Jahren fehlen Plätze für Schutzsuchende – auch in den Frauenhäusern in Bonn und der Region. Eine Betroffene erzählt, wie wichtig die Flucht vor ihrem Mann war.