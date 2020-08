Autobahnkreuz Bonn/Siegburg : Auto auf der A3 fängt Feuer und brennt komplett aus

Sankt Augustin Ein Wagen ist auf der A3 hinter dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg komplett ausgebrannt. Die drei Insassen des Wagens, darunter zwei Kinder, konnten das Auto rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

