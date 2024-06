Ein Jahr nach dem Brand in Sankt Augustin Gedenken an den schlimmsten Tag in der Geschichte der Stadt

Die Stille in der Menschenmenge ist absolut und minutenlang. Dicht an dicht stehen die Feuerwehrleute auf der Hauptstraße in Niederpleis vor dem Motorradladen. Sie tragen ihre Schutzkleidung und Helme. Ihre Blicke sind zu Boden gerichtet oder auf das Gebäude geheftet, das nun an der Stelle des abgebrannten Ladens steht. Von fern ist ein Radio zu hören, irgendwo in der Nachbarschaft klingelt ein Telefon. Rund 600 Menschen stehen am Dienstagvormittag hier, um an Magda und Michael zu erinnern, die vor einem Jahr bei dem Einsatz im brennenden Motorradgeschäft ihr Leben verloren.