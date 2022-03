Marie-Curie-Straße in Sankt Augustin : Brand in Lüftungsschacht löst Feuerwehreinsatz in Menden aus

Mit 25 Kräften war die Feuerwehr am Samstagnachmittag in Menden im Einsatz. Foto: Alf Kaufmann

Sankt Augustin Ein Brand in einem Lüftungsschacht im Gebäudekomplex an der Marie-Curie-Straße 11 in Sankt Augustin-Menden hat am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.



Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann

Rauchentwicklung in der Tiefgarage des großen Gebäudekomplexes an der Marie-Curie-Straße in Sankt Augustin-Menden, in dem unter anderem ein McDonalds-Restaurant sowie ein Fitnessstudio untergebracht sind, hat am Samstagnachmittag zu einem Alarm geführt. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus.

Ein Feuerwehrtrupp erkundete anschließend die Tiefgarage und das Gebäude, um zu klären, ob es tatsächlich brennt. In einem Lüftungsschacht wurde schließlich ein Glutnest entdeckt. Offenbar war darin befindliches Laub durch eine glimmende Zigarette in Brand geraten und hatte zu der Rauchentwicklung geführt.