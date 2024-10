Historisches Gebäude in Sankt Augustin Das ist zum Brand im Fachwerkhaus in Menden bekannt

Sankt Augustin · Nach dem verheerenden Brand am Sonntag in der Siegstraße in Menden bleibt das betroffene Gebäude unbewohnbar. Das Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert ist eines der letzten im Ort. Was bislang bekannt ist.