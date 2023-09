Feuer in Niederpleis LKA untersucht Gewehre und Pistolen aus Motorradladen

Sankt Augustin · Bei den Ermittlungen zu dem Brand in dem Motorradladen in Sankt Augustin fand die Polizei zwei mit Waffen gefüllte Schränke. So geht es nun weiter.

08.09.2023, 16:42 Uhr

Nach dem Feuer fanden die Ermittler in dem ausgebrannten Motorradladen zwei Waffenschränke. Foto: Ralf Klodt

Von Ines Bresler

