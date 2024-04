Brand in Niederpleis jährt sich am 18. Juni Stadt und Feuerwehr richten Gedenkfeier aus

Das kündete Bürgermeister Max Leitterstorf in der Ratssitzung am Donnerstag an. Die Veranstaltung findet in Absprache mit der Löscheinheit Niederpleis der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin und den Angehörigen der verunglückten Feuerwehrleute statt. Der Bürgermeister lud dazu die Mitglieder aller Ratsfraktionen ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Feuerwehrhaus in Niederpleis, es folgt ein gemeinsamer Gang zur Unglücksstelle, wo um 11.18 Uhr, dem Zeitpunkt der Alarmierung, eine Gedenkminute abgehalten wird.