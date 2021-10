Tag der Bibilotheken in Sankt Augustin : Bücherei hat die Stille der Pandemie überwunden

Kinderbücherei

Mit den „Eselsöhrchen“ hat die Stadtbibliothek Sankt Augustin für die ganz Kleinen eingerichtet. Jeden ersten Montag im Monat bietet sie ab 10 Uhr einen Treff für Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren zum Büchererkunden, Singen und Spielen. Für die „Bücherwürmchen“ (Zwei- bis Dreijährige), die sich am Donnerstag, 18. November, das nächste Mal um 16 Uhr treffen, ist eine Anmeldung erforderlich.

Das Bilderbuchkino richtet sich am Donnerstag, 4. November, ab 16 Uhr an Kinder ab drei Jahren. Zum „Lauschen mit allen Sinnen“ für Kinder ab drei Jahren lädt die Stadtbücherei mit Voranmeldung am Donnerstag, 25.November, ab 16 Uhr ein. Neu ist das japanische Erzähltheater mit Bildkarten „Kamishibai“, das jeweils zweisprachig vorgeführt wird: das Vorspiel findet jeweils an einem Mittwoch um 16 Uhr auf Deutsch und am 10. November zusätzlich auf Spanisch, am 15. Dezember auf Japanisch und am 12. Januar auf Russisch statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Bei allen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel. Infos unter 0 22 41/24 33 51 oder per E-Mail an kinderbuecherei@sankt-augustin.de. hth