Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Forschungsinstitute für Sankt Augustin : Bürgermeister sieht DLR-Ansiedlung als „Sechser im Lotto“

Auf der Grünfläche „Am Butterberg“ soll das neue Institut entstehen. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Das Institut für den Schutz terrestrischer Infrastrukturen will sich am Butterberg in Sankt Augustin ansiedeln. Die Stadt hat das Areal schon lange für Gewerbe und Wissenschaft frei gehalten, jetzt kommt Bewegung in die Pläne.