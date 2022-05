Reaktion auf lange Wartezeiten : Bürgerservice in Sankt Augustin gibt Ausweispapiere auch ohne Termin aus

Sankt Augustin Sankt Augustiner müssen teilweise bis zu vier Wochen auf einen Termin beim Bürgerservice warten. Ist der neue Reisepass beantragt, vergehen weitere Wochen, ehe er abgeholt werden kann. Die Stadt reagiert nun mit einer Sonderaktion.

Lange Wartezeiten und lange Schlangen beim Bürgerservice der Stadt Sankt Augustin sind momentan keine Seltenheit. Ein Umstand, den die FDP-Fraktion moniert. Sie fordert eine personelle Verstärkung des Bürgerservice und die Möglichkeit zur Abholung der Dokumente auch ohne Termin. „Wir wissen um die langen Wartezeiten“, sagt Robert May von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage. Aktuell sei die Hochphase für Reisepass- und Personalausweis-Verlängerungen. Deswegen biete die Stadt wie bereits in den vergangenen Jahren im Juni zwei Termine an, an denen beantragte Ausweisdokumente auch ohne Termin abgeholt werden können.