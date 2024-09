Verein Wiesenblumensiedlung in Sankt Augustin Nur Pflanzen, die es allein schaffen, dürfen bleiben

Sankt Augustin · Seit 30 Jahren pflegt der Verein Wiesenblumensiedlung in Sankt Augustin eine 1300 Quadratmeter große Grünfläche, die Kindern als Spielort dient. Vereinsvorsitzende Claudia Gruner erklärt, was die Fläche für die Siedlung so besonders macht – und wonach der Verein tatsächlich benannt ist.

18.09.2024 , 12:00 Uhr

Vereinsvorsitzende Claudia Gruner engagiert sich seit zwölf Jahren für die Wiesenblumensiedlung in Sankt Augustin. Foto: Anna Ingerberg

Von Anna Ingerberg