Stadtplanung in Sankt Augustin Buisdorfer reden bei Gestaltung ihrer Ortsmitte mit

Es war das zweite Bürgerforum, bei die zukünftige Gestaltung der Ortsmitte des Sankt Augustiner Ortsteils Buisdorf im Fokus stand und das zog doppelt so viele Interessenten an wie die erste Ausgabe im November 2021. Das mag an der damaligen verschärften Corona-Situation gelegen haben, jedoch zeigt es auch, dass die Buisdorfer mitreden wollen. Sankt Augustins Technischer Beigeordneter Rainer Gleß erklärte vor dem gut gefüllten Saal des Hauses Buisdorf, warum es bis zur Fortsetzung des Bürgerforums so lange gedauert hat: „Wir haben viele Gespräche geführt mit Beteiligten, darunter Straßen NRW, die Denkmalbehörde oder Betroffene wie der Nahversorger.“ Keine Planung habe Bodenhaftung, wenn man sie nicht umsetzen könne, so Gleß.