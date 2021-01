Mehr Fluglärm möglich : Bundespolizei trainiert Nutzung von Nachtsichtgeräten über Sankt Augustin

Sankt Augustin In den kommenden Tagen kann es über Sankt Augustin in den Abendstunden zu mehr Fluglärm kommen. Die Bundespolizei trainiert die Nutzung von Nachtsichtgeräten bei Hubschrauberflügen.

Die Fliegergruppe der Bundespolizei am Flugplatz Hangelar startet ab Montag für zehn Tage Ausbildungsflüge in den Abendstunden. Deshalb kann es jeweils zwischen 18 und 22 Uhr zu einem erhöhten Flugaufkommen in Hangelar und somit auch zu mehr Fluglärm kommen, teilte die Bundespolizei nun mit. Bei der Nachtflugausbildung werde die Besatzungen durch die Nutzung von Nachtsichtgeräten in die Lage versetzt, Einsätze bei Nacht so zu erfüllen, wie es ohne diese Technik nur am Tage möglich wäre.