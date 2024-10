Flughafen Hangelar Bundespolizei kündigt Hubschrauber-Abendflüge für mehrere Tage an

Ab Montag, 7. Oktober, wird es mit Beginn der Abenddämmerung ab 18 Uhr zu einem erhöhten Flugaufkommen am Himmel über Sankt Augustin kommen. Das teilte die Bundespolizei Sankt Augustin am Freitag mit. Als Grund nannte die Bundespolizei Nachtflugübungen, die bis zum Donnerstag, 10. Oktober, andauern. Die Flüge sollen abends um 22 Uhr an den Einsatztagen beendet sein, so die Polizei weiter.